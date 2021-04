(Di mercoledì 14 aprile 2021) Ritirate da tutti i punti vendita per evitare che il caldo le danneggi,le sueinper soddisfare il palato dei golosi anche d’estate, mentre per chi ama la freschezzai ghiaccioli conIce. Il colosso della Nutella, 75 anni di esperienza nello sviluppo di prodotti dolciari, sbarca nel mercato dei gelati, che soltanto in Italia vale 1,9 miliardi di euro.Obiettivo, spiega l’azienda, “diventare un attore importante” nel mondo dei gelati confezionati della grande distribuzione, dove viene distribuito il 60% dei prodotti venduti in Italia, pari a un valore di 1,2 miliardi di euro.Ispirati ai suoi iconici cioccolatini, gli stecchi, sia nella versione classic che dark, e Raffaelloin ...

Advertising

ValeBila : RT @HuffPostItalia: Ferrero trasforma le sue praline in gelato: arrivano stecco Rocher e ghiacciolo Estathé - HuffPostItalia : Ferrero trasforma le sue praline in gelato: arrivano stecco Rocher e ghiacciolo Estathé -

Ultime Notizie dalla rete : Ferrero trasforma

varesenews.it

Ritirate da tutti i punti vendita per evitare che il caldo le danneggi,le sue praline in gelato per soddisfare il palato dei golosi anche d'estate, mentre per chi ama la freschezza arrivano i ghiaccioli con Estathé Ice. Il colosso della Nutella, 75 anni ...Varese ha in mano il possesso per la vittoria e Ruzzier loin un 2+1 capitalizzando su un ... Ruzzier 17, Douglas 16, Strautins 7, Scola 18, Egbunu 9; Beane 8, Morse 5, De Vico,3, De ...Ritirate da tutti i punti vendita per evitare che il caldo le danneggi, Ferrero trasforma le sue praline in gelato per soddisfare il palato dei golosi anche d’estate, mentre per chi ama la freschezza ...La famiglia Ferrero si ritirò nella villa dell’Ulivello, in Strada del Chianti, frazione del comune di Greve in Chianti, acquistata nel 1917. Finita la collaborazione con «Il Secolo», trasformato in ...