Ferrari Sf21: a Imola le prime novità, lo sviluppo fino all’estate (Di mercoledì 14 aprile 2021) Dopo il primo banco di prova in Bahrein, la Ferrari Sf21 si prepara a tornare in pista ad Imola, il prossimo 18 aprile. La monoposto è sicuramente migliorata rispetto al 2020, ma per competere ad armi pari con McLaren e AlphaTauri è necessario uno step evolutivo che potrebbe esserci già al GP di casa. Nonostante a Maranello gli sforzi di ingegneri e tecnici siano concentrati sulla macchina 2022, la Ferrari non vuole affatto chiamarsi fuori dai giochi per la stagione 2021. La Sf21 verrà sviluppata almeno fino all’estate ed alcuni aggiornamenti si vedranno già ad Imola il prossimo weekend. L’obiettivo della Rossa, già chiarito da Mattia Binotto in diverse occasioni, rimane il terzo posto. McLaren e AlphaTauri permettendo. Ferrari ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 14 aprile 2021) Dopo il primo banco di prova in Bahrein, lasi prepara a tornare in pista ad, il prossimo 18 aprile. La monoposto è sicuramente migliorata rispetto al 2020, ma per competere ad armi pari con McLaren e AlphaTauri è necessario uno step evolutivo che potrebbe esserci già al GP di casa. Nonostante a Maranello gli sforzi di ingegneri e tecnici siano concentrati sulla macchina 2022, lanon vuole affatto chiamarsi fuori dai giochi per la stagione 2021. Laverrà sviluppata almenoed alcuni aggiornamenti si vedranno già adil prossimo weekend. L’obiettivo della Rossa, già chiarito da Mattia Binotto in diverse occasioni, rimane il terzo posto. McLaren e AlphaTauri permettendo....

Advertising

infoitsport : F1, La Ferrari congelerà lo sviluppo della SF21 in estate. A breve le novità al fondo - infoitsport : Ferrari, sviluppo SF21 avanti fino all’estate - infoitsport : Il piano Ferrari per Imola: modifiche al fondo per aumentare il carico della SF21 - f1_notizie : ?? Emilia-Romagna Grand Prix Preview - Scuderia Ferrari 2021 #essereFerrari #ImolaGP #Carlos55 #Charles16 #SF21 #F1 - motori_news : F1, GP Imola: la Ferrari apporta modifiche al fondo della SF21 per aumentare il carico -