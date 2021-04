Federica Sciarelli | Maurizio Costanzo dice la sua | cosa ne pensa

Advertising

EmanueleKiav : @fedefioro Vabbè! Ti sei meritata il link della tazza?? - BigaroniSilvia : RT @chilhavistorai3: Questa sera a 'Chi l'ha visto?' Denise: La mamma Piera Maggio in diretta con Federica Sciarelli Alle 21:20 su #Rai3… - guarnieribe : Federica dottoressa Sciarelli pesta giù duro gli haters. Li asfalta tutti. Grande Fede #chilhavisto - gessica_skipper : Federica Sciarelli fa NOMI e COGNOMI. #chilhavisto - Grazia_mira : RT @chilhavistorai3: Questa sera a 'Chi l'ha visto?' Denise: La mamma Piera Maggio in diretta con Federica Sciarelli Alle 21:20 su #Rai3… -

Ultime Notizie dalla rete : Federica Sciarelli

Chi l'ha visto? Maurizio Costanzo su: 'Giornalista dotata di bravura e sensibilità' Si è parlato anche di Chi l'ha visto, lo storico programma di Rai3 dedicato ai casi di scomparsa e a misteri di vario altro genere, in ...RAI 3 trasmetterà, alle 21.15, il programma di attualità "Chi l'ha visto?", condotto da, dedicata alla ricerca di persone scomparse e ai misteri irrisolti. Durante la puntata di ...Leggi anche –> Caso Pipitone, Federica Sciarelli furiosa: cosa ha fatto davvero la tv russa A quanto pare questa ragazza russa non era altro che una mitomane in cerca di fama e di soldi, cosa che ...che ha seguito il caso fin dall'inizio, e di conseguenza del pubblico. Il programma di Federica Sciarelli, in onda su Rai Tre, ha dedicato le ultime due puntate alla vicenda e anche stasera, mercoledì ...