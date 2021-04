Farmaci ad uso umano per animali ora consentiti in Italia (Di mercoledì 14 aprile 2021) Anche in Italia sarà possibile curare gli animali con Farmaci ad uso umano: il ministro della Salute Speranza ha firmato il decreto, risparmi notevoli per le famiglie Con il decreto firmato oggi dal Ministro della Salute, Roberto Speranza, sarà possibile curare gli animali domestici anche con Farmaci ad uso umano. A beneficiarne saranno circa il 40 per cento… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di mercoledì 14 aprile 2021) Anche insarà possibile curare gliconad uso: il ministro della Salute Speranza ha firmato il decreto, risparmi notevoli per le famiglie Con il decreto firmato oggi dal Ministro della Salute, Roberto Speranza, sarà possibile curare glidomestici anche conad uso. A beneficiarne saranno circa il 40 per cento… L'articolo Corriere Nazionale.

