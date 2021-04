Famiglia sterminata dal Covid: madre padre e figlio morti in pochi giorni. Cittadinanza sotto choc (Di mercoledì 14 aprile 2021) Il virus non ha dato scampo a nessuno della Famiglia Zoncada , che viveva a Legnano , nel milanese. Il padre Giuseppe, la moglie Giovanna e il figlio Vittorio sono morti a pochi giorni di distanza uno ... Leggi su leggo (Di mercoledì 14 aprile 2021) Il virus non ha dato scampo a nessuno dellaZoncada , che viveva a Legnano , nel milanese. IlGiuseppe, la moglie Giovanna e ilVittorio sonodi distanza uno ...

Advertising

BreakingItalyNe : RT @leggoit: Legnano, famiglia sterminata dal Covid: madre padre e figlio morti in pochi giorni. Cittadinanza sotto choc. - leggoit : Legnano, famiglia sterminata dal Covid: madre padre e figlio morti in pochi giorni. Cittadinanza sotto choc. - lomestars : RT @laltrodiego: Chissà se ha anche pregato per quella famiglia sterminata da un afroamericano? Non credo, non li ha mai nominati. https://… - NazzarenoMi : RT @laltrodiego: Chissà se ha anche pregato per quella famiglia sterminata da un afroamericano? Non credo, non li ha mai nominati. https://… - AlexSanna38 : RT @laltrodiego: Chissà se ha anche pregato per quella famiglia sterminata da un afroamericano? Non credo, non li ha mai nominati. https://… -