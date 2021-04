F1, Antonio Giovinazzi: “Margini molto piccoli nel midfield, sappiamo di essere nella lotta” (Di mercoledì 14 aprile 2021) Antonio Giovinazzi sarà l’unico pilota italiano presente al via del prossimo Gran Premio dell’Emilia Romagna 2021, seconda tappa stagionale del Mondiale di F1. Il prodotto della Ferrari Drivers Academy, attualmente in forza all’Alfa Romeo Racing Team, andrà a caccia di un piazzamento in zona punti dopo i buoni riscontri raccolti in Bahrain tra test e primo GP dell’anno (chiuso in 12ma posizione). “Quello che abbiamo visto in Bahrain ci ha dato una grande spinta in termini di fiducia e non vediamo l’ora di sapere quanto possiamo essere competitivi ad Imola. sappiamo di poter essere nella lotta, ma sappiamo anche di dover disputare un weekend praticamente impeccabile per massimizzare il risultato finale“, ha dichiarato il nativo di Martina Franca al sito ... Leggi su oasport (Di mercoledì 14 aprile 2021)sarà l’unico pilota italiano presente al via del prossimo Gran Premio dell’Emilia Romagna 2021, seconda tappa stagionale del Mondiale di F1. Il prodotto della Ferrari Drivers Academy, attualmente in forza all’Alfa Romeo Racing Team, andrà a caccia di un piazzamento in zona punti dopo i buoni riscontri raccolti in Bahrain tra test e primo GP dell’anno (chiuso in 12ma posizione). “Quello che abbiamo visto in Bahrain ci ha dato una grande spinta in termini di fiducia e non vediamo l’ora di sapere quanto possiamocompetitivi ad Imola.di poter, maanche di dover disputare un weekend praticamente impeccabile per massimizzare il risultato finale“, ha dichiarato il nativo di Martina Franca al sito ...

