Eurozona | produzione industriale febbraio -1% m m -1 | 6% a a

(Di mercoledì 14 aprile 2021) (Teleborsa) – Si indebolisce ladell’. Secondo quanto riportato dall’Istituto di Statistica dell’Unione Europea (Eurostat), l’output ha registrato un decremento mensile dell’1% dopo il +0,8% di gennaio. Il dato è migliore delle attese del mercato che aveva stimato un calo dell’1,1%. Su base annua laha registrato una flessione dell’1,6%, più delle attese (-0,9%), dopo il +0,1% del mese precedente. A, rispetto al mese precedente, ladi capital goods è diminuita dell’1,9%, l’energia dell’1,2%, i beni di consumo durevoli dell’1,1%, i beni intermedi dello 0,7% e i beni di consumo non durevoli dello 0,1%.

