Europei, pubblico negli stadi? Il ministero della Cultura: “Allora anche in cinema e teatri” (Di mercoledì 14 aprile 2021) ROMA – “In relazione alle notizie di stampa apparse stamattina riguardo a una differenziazione tra la presenza del pubblico negli eventi sportivi e in quelli culturali, il ministero della Cultura precisa che: sia nell’audizione di lunedì sia nelle proposte inviate ieri al Cts, il ministro Franceschini ha chiesto che, nel caso in cui si dovessero autorizzare eventi sportivi con pubblico, le stesse regole dovrebbero riguardare i concerti e gli spettacoli negli stadi o in spazi analoghi“. Così, in una nota, il ministero della Cultura chiarisce la sua posizione dopo l’apertura del governo alla presenza del pubblico negli stadi per gli Europei di quest’estate, per un massimo del 25% della capienza totale. Leggi su dire (Di mercoledì 14 aprile 2021) ROMA – “In relazione alle notizie di stampa apparse stamattina riguardo a una differenziazione tra la presenza del pubblico negli eventi sportivi e in quelli culturali, il ministero della Cultura precisa che: sia nell’audizione di lunedì sia nelle proposte inviate ieri al Cts, il ministro Franceschini ha chiesto che, nel caso in cui si dovessero autorizzare eventi sportivi con pubblico, le stesse regole dovrebbero riguardare i concerti e gli spettacoli negli stadi o in spazi analoghi“. Così, in una nota, il ministero della Cultura chiarisce la sua posizione dopo l’apertura del governo alla presenza del pubblico negli stadi per gli Europei di quest’estate, per un massimo del 25% della capienza totale.

Advertising

virginiaraggi : Gli Europei di calcio si giocheranno allo stadio Olimpico con il pubblico in presenza. Ringrazio il Governo. È arri… - Eurosport_IT : ?? Lo stadio Olimpico apre le porte al pubblico per Euro 2020 ????????? #EURO2020 | #Governo | #FIGC | #Roma - FBiasin : #Europei, il governo dà l'ok per il pubblico all'#Olimpico: sarà aperto almeno al 25%. Ora arriva il difficile: il calcolo. - HaroldAndLoueh_ : RT @ironmanolan: Il Governo Draghi ha dato il via libera per Giugno alla presenza del 25% del pubblico per gli europei di calcio all’Olimpi… - amorsisulcuore : RT @ironmanolan: Il Governo Draghi ha dato il via libera per Giugno alla presenza del 25% del pubblico per gli europei di calcio all’Olimpi… -