Europei 2021, Uefa: "Roma confermata sede con stadio aperto" (Di mercoledì 14 aprile 2021) Roma, 14 apr. (Adnkronos) - Dopo l'ok del Governo italiano ad ospitare il pubblico nelle gare degli Europei per almeno il 25% della capienza, la Uefa "ritiene che la città di Roma sia pienamente confermata come sede del torneo". Lo conferma la Uefa all'Adnkronos. La Uefa ha ricevuto oggi dalla Federcalcio italiana la conferma da parte del governo italiano che le partite di Uefa Euro 2020 in programma allo stadio Olimpico di Roma, si svolgeranno con gli spettatori. "Le autorità hanno garantito che almeno il 25% della capacità dello stadio sarà riempito. Di conseguenza, la Uefa ritiene che la Roma sia pienamente confermata come ...

