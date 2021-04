Europei 2021, industria musicale infuriata: “16mila all’Olimpico e concerti con mille” (Di mercoledì 14 aprile 2021) “È evidente che siamo di fronte ad una farsa. Si dibatte su protocolli stringenti sui quali dovrebbe esprimersi il CTS, per consentire quest’estate eventi musicali con mille o poco più persone all’aperto, e nello stesso momento si approva un piano per l’accesso di oltre 16mila persone all’Olimpico in occasione degli Europei di calcio?”. Così il Ceo della Fimi (Federazione dell’industria musicale Italiana) Enzo Mazza commenta con l’Adnkronos il via libera del governo al pubblico per le partite degli Europei di Calcio per almeno il 25% della capienza dello stadio come richiesto dall’Uefa. “I danni causati al mondo dello spettacolo e della musica dal vivo dopo oltre un anno di pandemia e restrizioni – sottolinea Mazza – sono immensi. Un settore distrutto, lavoratori ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 14 aprile 2021) “È evidente che siamo di fronte ad una farsa. Si dibatte su protocolli stringenti sui quali dovrebbe esprimersi il CTS, per consentire quest’estate eventi musicali cono poco più persone all’aperto, e nello stesso momento si approva un piano per l’accesso di oltrepersonein occasione deglidi calcio?”. Così il Ceo della Fimi (Federazione dell’Italiana) Enzo Mazza commenta con l’Adnkronos il via libera del governo al pubblico per le partite deglidi Calcio per almeno il 25% della capienza dello stadio come richiesto dall’Uefa. “I danni causati al mondo dello spettacolo e della musica dal vivo dopo oltre un anno di pandemia e restrizioni – sottolinea Mazza – sono immensi. Un settore distrutto, lavoratori ...

