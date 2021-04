Europei 2020, Uefa ufficializza: “Roma sede totalmente confermata” (Di mercoledì 14 aprile 2021) L’Uefa ha ufficializzato Roma come sede confermata degli Europei 2020 di calcio che si disputeranno in tutta Europa tra giugno e luglio nella prima edizione itinerante. Per poter confermare l’Olimpico, l’Uefa aveva imposto il diktat della presenza dei tifosi, comunicata al 25% soltanto poche ore fa dal Governo italiano e per bocca della Figc: “Le autorità hanno garantito che almeno il 25% della capacità dello stadio sarà riempito. Di conseguenza, la Uefa ritiene che la Roma sia pienamente confermata come sede del torneo”, si legge. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 14 aprile 2021) L’hatocomedeglidi calcio che si disputeranno in tutta Europa tra giugno e luglio nella prima edizione itinerante. Per poter confermare l’Olimpico, l’aveva imposto il diktat della presenza dei tifosi, comunicata al 25% soltanto poche ore fa dal Governo italiano e per bocca della Figc: “Le autorità hanno garantito che almeno il 25% della capacità dello stadio sarà riempito. Di conseguenza, laritiene che lasia pienamentecomedel torneo”, si legge. SportFace.

