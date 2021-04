Europa League, Stella Rossa sanzionata per offese a Ibrahimovic: due partite a porte chiuse (Di mercoledì 14 aprile 2021) La Uefa ha deciso di sanzionare la Stella Rossa di Belgrado per gli insulti razzisti rivolti a Zlatan Ibrahimovic sui social lo scorso febbraio dopo la partita di Belgrado contro il Milan (2-2), valida per i sedicesimi di Europa League, con due partite a porte chiuse nei tornei europei e, in occasione della prossima partita a livello europeo, la squadra dovrà scendere in campo promuovendo lo slogan ‘NoToRacism’ con il logo Uefa. Inoltre, come riferiscono i media serbi, la Stella Rossa è stata multata di 25 mila euro per la violazione del protocollo di sicurezza a causa della pandemia di coronavirus. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 14 aprile 2021) La Uefa ha deciso di sanzionare ladi Belgrado per gli insulti razzisti rivolti a Zlatansui social lo scorso febbraio dopo la partita di Belgrado contro il Milan (2-2), valida per i sedicesimi di, con duenei tornei europei e, in occasione della prossima partita a livello europeo, la squadra dovrà scendere in campo promuovendo lo slogan ‘NoToRacism’ con il logo Uefa. Inoltre, come riferiscono i media serbi, laè stata multata di 25 mila euro per la violazione del protocollo di sicurezza a causa della pandemia di coronavirus. SportFace.

