Europa League | stangata per Kudela | 10 giornate di squalifica per razzismo

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Arriva la mano durissima della Uefa nei confronti di Ondrej, il calciatore dello Slavia Praga è statoto per 10con l’accusa di. I fatti risalgono alla partita didel 18 marzo contro i Rangers, secondo quanto riportato il difensore avrebbe tenuto un comportamento razzista nei confronti di Glen Kamara. Sarebbero emerse offese all’indirizzo del centrocampista di origine della Sierra Leone ma nato a Tampere in Finlandia, in particolar modo quella di scimmia. Secondo quanto riportato nel referto si sarebbe verificati scambi di offese, lo stesso Kamara è statato per tre turni a “per aver aggredito un altro giocatore”. Chi è OndrejFoto di Andrew Milligan / AnsaOnd?ej Kúdela è un difensore ...

Advertising

GoalItalia : Incredibile a Granada: un uomo nudo invade il campo ?? Scene di follia nella serata di Europa League ??… - MilanLiveIT : ?? La UEFA ha deciso di punire la Stella Rossa dopo i fatti della partita di Europa League contro il Milan - sportli26181512 : Razzismo, Uefa squalifica Kudela dello Slavia Praga 10 giornate: La decisione arriva dopo l'episodio del ritorno de… - JooshW9 : RT @FC_DreamTeam_: Dopo aver superato la fase a gironi da primi imbattuti, questa sera saremo impegnati nel doppio scontro, andata e ritorn… - sportface2016 : #RomaAjax, i convocati di Fonseca: tre giovanissimi, c'è Mkhitaryan -

Ultime Notizie dalla rete : Europa League

Commenta per primo La Uefa ha sospeso per 10 partite Ondrej Kudela dello Slavia Praga 'per comportamento razzista' , per l'episodio accaduto inil 18 marzo durante il match fra lo Slavia Praga e i Rangers . Secondo l'Organo Disciplinare, Etico e di Controllo Uefa Kudela avrebbe tenuto un comportamento razzista nei confronti di ...Il tecnico della Roma ha diramato la lista dei convocati in vista della gara di domani sera contro l'Ajax inIl tecnico della Roma Paulo Fonseca ha diramato la lista dei convocati in vista della gara di domani sera contro l'Ajax in. Rispettate le sensazioni della vigilia dato che ...La UEFA ha deciso di punire la Stella Rossa per quanto successo a Belgrado nella sfida di Europa League contro il Milan. I fatti risalgono al 18 febbraio, quando si disputò l’andata dei Sedicesimi di ...Paulo Fonseca è stato intervistato da Sky Sport alla vigilia del ritorno di Europa League contro l’Ajax. Queste le sue dichiarazioni: “Importante non pensare alla partita che abbiamo fatto ad ...