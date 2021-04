Europa League, maxi squalifica dalla UEFA | Fuori 10 giornate (Di mercoledì 14 aprile 2021) Arriva dalla UEFA una maxi squalifica per quanto successo in Europa League: verdetto di 10 giornate per il giocatore Decisione dura della UEFA nei confronti di Ondrej Kudela, giocatore dello… L'articolo Europa League, maxi squalifica dalla UEFA Fuori 10 giornate è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di mercoledì 14 aprile 2021) Arrivaunaper quanto successo in: verdetto di 10per il giocatore Decisione dura dellanei confronti di Ondrej Kudela, giocatore dello… L'articolo10è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Advertising

GoalItalia : Incredibile a Granada: un uomo nudo invade il campo ?? Scene di follia nella serata di Europa League ??… - sportface2016 : #EuropaLeague #ManchesterUnited, Solskjaer non si fida del #Granada: “Daranno tutto, dobbiamo farci trovare pronti” - HellasVeronaOP : ?? Europa League @OfficialVPG ?? Ottavi di finale ?? @SouthendeSports ?????????????? ??? Doppia sfida per il passaggio ai… - CapitanBergomi : RT @goatmichael23: @CapitanBergomi Valgono il loro cammino in Champions League: = manco tra le prime 24 in Europa - fabio251110 : RT @Ern4Pel: No. No. Non siamo già in semifinale di Europa League. Piedi per terra. Ci sono 90' da giocare e saranno più difficili dei pri… -