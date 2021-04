Euro digitale | Panetta BCE | consultazioni “incoraggianti” | si valuta l’avvio di una fase di indagine

(Di mercoledì 14 aprile 2021) (Teleborsa) – Il membro del Comitato esecutivo della BCE Fabioha definito “” i risultati della consultazione pubblica per verificare la disponibilità dei cittadini e dei professionisti a sostenere un. “Dobbiamo anche prenderci il tempo di lavorare scrupolosamente – ha detto nel corso di un audizione sul tema presso il Parlamentopeo – Nei prossimi mesi il Consiglio direttivo della BCE deciderà se dare inizio a unadisu un”. Quanto ai tempi,ha indicato che per condurre questa analisi sono previsti circa due anni. “Al termine dell’il Consiglio direttivo deciderebbe come strutturare l’...

Advertising

DirittoBancario : Euro digitale: dalla consultazione BCE emerge preoccupazione per la privacy - IlCafaro : RT @franzrusso: 'Al prossimo anno @Italgas sarà l'unica utility interamente digitale. Abbiamo messo al centro del nostro percorso l'#innova… - Lam_Brusco : RT @IlCafaro: #PaoloGallo all'evento @LaStampa: Per la digitalizzazione di @Italgas abbiamo allocato oltre 2 miliardi di euro che nel 2022,… - Lam_Brusco : RT @franzrusso: 'Al prossimo anno @Italgas sarà l'unica utility interamente digitale. Abbiamo messo al centro del nostro percorso l'#innova… - puntotweet : Euro digitale: report sulla consultazione pubblica - -

Ultime Notizie dalla rete : Euro digitale

La BCE ha pubblicato i risultati della consultazione pubblica relativa all'eventuale lancio di unda utilizzare solo per i ......esecutivo della BCE Fabio Panetta ha definito "incoraggianti" i risultati della consultazione pubblica per verificare la disponibilità dei cittadini e dei professionisti a sostenere unIl membro del Comitato esecutivo della Bce Fabio Panetta ha definito "incoraggianti" i risultati della consultazione pubblica per verificare la disponibilità dei cittadini e dei professionisti a ...(Teleborsa) – Il membro del Comitato esecutivo della BCE Fabio Panetta ha definito “incoraggianti” i risultati della consultazione pubblica per verificare la disponibilità dei ...