Euro 2020, polemiche per l’ok del governo al pubblico dal vivo. Da Franceschini a Zaia: «Parità di trattamento» (Di mercoledì 14 aprile 2021) Il via libera del governo Draghi al 25% di pubblico dal vivo allo stadio Olimpico di Roma, quota minima richiesta dall’Uefa per consentire lo svolgimento di Euro 2020 (anche) in Italia, ha innescato una reazione a catena. Ministri, onorevoli, presidenti di Regione, associazioni di categoria e medici chiedono di applicare lo stesso criterio “aperturista” anche ad altri settori della vita economica e sociale del nostro Paese. E puntano il dito contro il trattamento preferenziale che l’esecutivo avrebbe riservato allo sport. La prima partita di Euro 2020, Italia-Turchia, si disputerà proprio all’Olimpico l’11 giugno. Per quella data molte cose potrebbero essere cambiate, ma la questione di principio si pone subito: «Se è possibile accedere in uno stadio ... Leggi su open.online (Di mercoledì 14 aprile 2021) Il via libera delDraghi al 25% didalallo stadio Olimpico di Roma, quota minima richiesta dall’Uefa per consentire lo svolgimento di(anche) in Italia, ha innescato una reazione a catena. Ministri, onorevoli, presidenti di Regione, associazioni di categoria e medici chiedono di applicare lo stesso criterio “aperturista” anche ad altri settori della vita economica e sociale del nostro Paese. E puntano il dito contro ilpreferenziale che l’esecutivo avrebbe riservato allo sport. La prima partita di, Italia-Turchia, si disputerà proprio all’Olimpico l’11 giugno. Per quella data molte cose potrebbero essere cambiate, ma la questione di principio si pone subito: «Se è possibile accedere in uno stadio ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA EURO 2020 IL GOVERNO DÀ L'OK A 25% TIFOSI PER EUROPEO A ROMA Lettera inviata dal sottosegretario Vezzali… - SkySport : ULTIM'ORA EURO 2020 DOPO OK DEL GOVERNO ARRIVA L'UFFICIALITÀ DALLA UEFA ROMA TRA LE SEDI DELL'EUROPEO CON ALMENO IL… - GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? Ok del Governo: Euro 2020 col pubblico a Roma ?? - al29751 : RT @CalcioFinanza: Uefa: «Ok dal Governo ai tifosi: Roma confermata sede per Euro 2020» - cmercatoweb : ???? Arriva l'ufficialità da parte dell'#Uefa: per gli #Europei a #Roma il pubblico ci sarà -