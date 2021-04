Euro 2020, Garattini (Istituto Mario Negri): “Pubblico all’Olimpico? Sono sorpreso, è pericoloso” (Di mercoledì 14 aprile 2021) “Sono sorpreso dall’ok al Pubblico per Italia-Turchia, mi sorprende che il Cts dia il via libera. E’ pericoloso mettere insieme tanta gente, non credo ci possano esser tanti controlli all’entrata e all’uscita, abbiamo visto cos’e’ successo ad Atalanta Valencia“. Così a Rai Radio1 lo scienziato e fondatore dell’Istituto Mario Negri Silvio Garattini. “Secondo me per i calciatori è pericoloso abbracciarsi dopo un gol, dovrebbero farne a meno. Se si ha il Covid e si è asintomatici si rischia di infettare altri. Mi meraviglio che l’associazione dei calciatori non abbia posto limiti in tal senso, dopo un gol basta alzare le braccia al cielo per festeggiare“, ha poi aggiunto Garattini. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 14 aprile 2021) “dall’ok alper Italia-Turchia, mi sorprende che il Cts dia il via libera. E’mettere insieme tanta gente, non credo ci possano esser tanti controlli all’entrata e all’uscita, abbiamo visto cos’e’ successo ad Atalanta Valencia“. Così a Rai Radio1 lo scienziato e fondatore dell’Silvio. “Secondo me per i calciatori èabbracciarsi dopo un gol, dovrebbero farne a meno. Se si ha il Covid e si è asintomatici si rischia di infettare altri. Mi meraviglio che l’associazione dei calciatori non abbia posto limiti in tal senso, dopo un gol basta alzare le braccia al cielo per festeggiare“, ha poi aggiunto. SportFace.

