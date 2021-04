Euro 2020, Costa: “La Turchia ha provato a portarci via l’Europeo dopo dichiarazioni di Draghi” (Di mercoledì 14 aprile 2021) “Ci sono stati una serie di incidenti diplomatici con la Turchia che ha provato a portarci via l’Europeo in risposta alle dichiarazioni del nostro Premier, ma gli Europei si terranno nel nostro paese“. Lo afferma Andrea Costa, sottosegretario alla Salute, intervistato da Calciomercato.it. “Più del 25% di pubblico per gli Europei? Credo proprio di sì. Se è vero che abbiamo l’ok per il 25% e tra lo 0 e il 25% c’è qualcosa, perché non dare un segnale per la finale di Coppa Italia, o l’ultima o le ultime due giornate di campionato con una percentuale più bassa?“, propone Costa. Che poi conclude: “Si può aprire una riflessione e mi auguro che sotto questo aspetto si possano avere delle risposte, naturalmente poi ci sono delle altre esigenze ... Leggi su sportface (Di mercoledì 14 aprile 2021) “Ci sono stati una serie di incidenti diplomatici con lache havia l’peo in risposta alledel nostro Premier, ma glipei si terranno nel nostro paese“. Lo afferma Andrea, sottosegretario alla Salute, intervistato da Calciomercato.it. “Più del 25% di pubblico per glipei? Credo proprio di sì. Se è vero che abbiamo l’ok per il 25% e tra lo 0 e il 25% c’è qualcosa, perché non dare un segnale per la finale di Coppa Italia, o l’ultima o le ultime due giornate di campionato con una percentuale più bassa?“, propone. Che poi conclude: “Si può aprire una riflessione e mi auguro che sotto questo aspetto si possano avere delle risposte, naturalmente poi ci sono delle altre esigenze ...

