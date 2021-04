Esports, parte il torneo Roland-Garros eSeries su Tennis World Tour 2 (Di mercoledì 14 aprile 2021) Se siete appassionati di Tennis, amate gli Esports e il mondo dei videogiochi, c'è una notizia che vi farà molto piacere. Roland-Garros e BNP Paribas hanno annunciato la nuova edizione del torneo Roland Garros eSeries by BNP Paribas, una competizione virtuale che si gioca su Tennis World Tour 2 e che verrà realizzata in collaborazione anche con MCES Team, uno dei club esport più importanti di Francia. Un gameplay del Roland Garros su Tennis World Tour 2 Un'occasione molto importante per i giovani talenti, perché la filosofia del torneo non è solo quella di creare un momento di competizione, ma anche ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 14 aprile 2021) Se siete appassionati di, amate glie il mondo dei videogiochi, c'è una notizia che vi farà molto piacere.e BNP Paribas hanno annunciato la nuova edizione delby BNP Paribas, una competizione virtuale che si gioca su2 e che verrà realizzata in collaborazione anche con MCES Team, uno dei club esport più importanti di Francia. Un gameplay delsu2 Un'occasione molto importante per i giovani talenti, perché la filosofia delnon è solo quella di creare un momento di competizione, ma anche ...

