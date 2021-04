Esame di Stato terza media: scarica guida e circolare su modalità di svolgimento per l’anno scolastico 2020-2021 (Di mercoledì 14 aprile 2021) L’Ordinanza Ministeriale n. 52 del 03.03.2021 ha normato l’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo a.s. 2020/21 che, anche quest’anno, consiste in una sola prova orale (sostitutiva di quelle previste dall’articolo 8, commi 4 e 5, del D.lgs. 62/2017) e prevede la realizzazione e la presentazione, da parte degli studenti, di un elaborato che dovrà essere realizzato a partire dalla tematica assegnata dal Consiglio di Classe, a ciascuno studente entro il 7 maggio 2021. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 14 aprile 2021) L’Ordinanza Ministeriale n. 52 del 03.03.ha normato l’diconclusivo del primo ciclo a.s./21 che, anche quest’anno, consiste in una sola prova orale (sostitutiva di quelle previste dall’articolo 8, commi 4 e 5, del D.lgs. 62/2017) e prevede la realizzazione e la presentazione, da parte degli studenti, di un elaborato che dovrà essere realizzato a partire dalla tematica assegnata dal Consiglio di Classe, a ciascuno studente entro il 7 maggio. L'articolo .

