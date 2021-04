Esame avvocati 2021, Cartabia firma il decreto: prove dal 20 maggio (Di mercoledì 14 aprile 2021) La ministra della Giustizia, Marta Cartabia, ha firmato nella serata di martedì il decreto ministeriale che fissa al 20 maggio l'inizio delle prove per l'Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense, durante l'emergenza sanitaria. Il provvedimento è atteso oggi in Gazzetta Ufficiale. Sono stati anche nominati i 1.500 membri delle sottocommissioni esaminatrici, tra avvocati, docenti universitari e magistrati. Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 14 aprile 2021) La ministra della Giustizia, Marta, hato nella serata di martedì ilministeriale che fissa al 20l'inizio delleper l'di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense, durante l'emergenza sanitaria. Il provvedimento è atteso oggi in Gazzetta Ufficiale. Sono stati anche nominati i 1.500 membri delle sottocommissioni esaminatrici, tra, docenti universitari e magistrati.

