Erdogan risponde a Draghi che lo ha chiamato “dittatore” | “Parole di una maleducazione totale”

(Di mercoledì 14 aprile 2021) ROMA – “La Turchia può creare una versione migliore, più forte e più giusta della Convenzione di Istanbul“: lo ha detto oggi il presidente Recep Tayyip Erdogan, dopo il decreto di Ankara per il ritiro dal trattato internazionale per il contrasto alle violenze contro le donne. La dichiarazione del capo di Stato è stata rilanciata dall’agenzia di stampa Anadolu. Secondo la testata, Erdogan ha anche detto che le parole del presidente del Consiglio italiano Mario Draghi, che la settimana scorsa lo aveva definito “dittatore”, sono state “una maleducazione totale”.

fattoquotidiano : Erdogan risponde a Mario Draghi che lo definì un “dittatore”: “Le sue parole una totale maleducazione” - repubblica : Erdogan risponde a Draghi: 'Le sue parole sono una totale maleducazione' - Virus1979C : Erdogan risponde a Draghi: 'Io dittatore? È un maleducato, nominato e non eletto. Le relazioni sono danneggiate'. - LiaColombo1 : #Erdogan risponde a #Draghi che lo definì un dittatore: 'Totale indecenza. Non è stato nemmeno eletto e ha danneggi… - paolo77jpm : RT @repubblica: ?? Il presidente turco Erdogan risponde a Draghi, che lo aveva definito 'dittatore': 'Le sue parole sono una totale maleduca… -

Il presidente turco Recep Tayyipl'altro giorno ha negato una sedia alla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen , mentre lui e il presidente del Consiglio Ue, ...Ema, "serve richiamo", LA MOSSA TURCA IN LIBIA E' UN PROBLEMA PER L'ITALIA In cambio della disponibilità ad occuparsi della sicurezza della Tripolitania,ha ottenuto in primo luogo la ...Si era espresso il suo vice presidente, la Turchia aveva convocato l’ambasciatore italiano, ma il presidente turco non aveva mai replicato alle parole pronunciate da Mario Draghi che rispondeva in con ...Erdogan parla di una “totale mancanza di tatto”. Negli scorsi giorni alle dichiarazioni di Draghi avevano risposto molti esponenti della classe politica turca. Ieri il leader del partito conservatore ...