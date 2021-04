Enzo Maraio: “Regioni non procedano in autonomia” (Di giovedì 15 aprile 2021) di Erika Noschese Netta presa di posizione del segretario nazionale del Psi, Enzo Maraio che, seppur tra le righe, riprende il governatore della Regione Campania, VincEnzo De Luca, all’indomani della polemica con il commisario straordinario Figliuolo. “Sul piano vaccinale le Regioni non possono procedere con regole proprie. Sarebbe più caotico di quanto già lo è. È giusto che le Regioni battano i pugni sul tavolo per avere le dosi necessarie per la propria popolazione ma le regole devono valere per tutte e in tutta Italia”, ha infatti dichiarato Maraio, in contrapposizione con quanto detto dal presidente di Palazzo Santa Lucia. “Abbiamo chiesto sin dall’inizio della pandemia una gestione centralizzata della emergenza e annunciare, dopo un anno e mezzo di crisi, di fare a modo proprio ... Leggi su cronachesalerno (Di giovedì 15 aprile 2021) di Erika Noschese Netta presa di posizione del segretario nazionale del Psi,che, seppur tra le righe, riprende il governatore della Regione Campania, VincDe Luca, all’indomani della polemica con il commisario straordinario Figliuolo. “Sul piano vaccinale lenon possono procedere con regole proprie. Sarebbe più caotico di quanto già lo è. È giusto che lebattano i pugni sul tavolo per avere le dosi necessarie per la propria popolazione ma le regole devono valere per tutte e in tutta Italia”, ha infatti dichiarato, in contrapposizione con quanto detto dal presidente di Palazzo Santa Lucia. “Abbiamo chiesto sin dall’inizio della pandemia una gestione centralizzata della emergenza e annunciare, dopo un anno e mezzo di crisi, di fare a modo proprio ...

