Enrico Letta ha incontrato Alessandro Zan: 'Basta benaltrismo, il ddl Zan diventi subito legge' (Di mercoledì 14 aprile 2021) Il segretario del Pd Enrico Letta ha incontrao Alessandro Zan, primo firmatario del Ddl che porta il suo nome contro omofobia, misoginia e abilismo. "L'ho incoraggiato e gli ho confermato il nostro ... Leggi su globalist (Di mercoledì 14 aprile 2021) Il segretario del Pdha incontraoZan, primo firmatario del Ddl che porta il suo nome contro omofobia, misoginia e abilismo. "L'ho incoraggiato e gli ho confermato il nostro ...

