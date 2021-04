Enrico Brignano e Flora Canto hanno deciso il nome | ha vinto lei Foto

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Dopo la piccola Martina nella famiglia diedsta per arrivare il secondo figlio, un maschietto e c’è già il). Ancheedalla fineceduto e svelato ilscelto. E’ a Confidenze checonfermato che vince la mamma, che a fine luglio arriverà Niccolò. Ilera nella rosa ma considerando quelli proposti dall’attore, ovvero Alfio o Saturnino, ha. All’attrice le proposte del compagno non andavano giù, per lei è molto più bello Niccolò. Salvo ripensamenti dell’ultimo momento è questo ildel fratellino di Martina. “Siamo quasi d’accordo” ...

Ultime Notizie dalla rete : Enrico Brignano

Su Rai2 Un'Ora sola Vi Vorrei difinisce ai piedi del podio e guadagna 1.548.000 spettatori pari al 5.8% di share (in calo rispetto a sette giorni fa: 1.816.000 spettatori, 6.7% di ...e Flora Canto, il nome del figlio in arrivo: 'Lei non voleva…' Pubblicato il 14 - 04 - 2021 alle ore 15:27. Ultima modifica il 14 - 04 - 2021 alle ore 15:27 /Dopo la piccola Martina nella famiglia di Flora Canto ed Enrico Brignano sta per arrivare il secondo figlio, un maschietto e c’è già il nome (foto). Anche Flora ed Enrico alla fine hanno ceduto e ...Doveva essere il grande in ritorno in Tv e, almeno per il momento, i dati auditel non gli hanno dato ragione. Tornato ieri sera in diretta su Rai2 con "Un'Ora Sola vi Vorrei", ...