Enrica Bonaccorti, dal figlio morto alle violenze subite: i momenti più dolorosi della conduttrice (Di mercoledì 14 aprile 2021) Ospite di “Oggi è un altro giorno”, il programma di Raiuno condotto da Serena Bortone, è stata oggi Enrica Bonaccorti, conduttrice tv e radiofonica, paroliera e attrice italiana. La 71enne ha avuto una vita privata piuttosto movimentata: non soltanto da un punto di vista sentimentale. La Bonaccorti è stata vittima, ad esempio, è stata vittima di abusi da bambina. leggi anche l’articolo —> Enrica Bonaccorti e la malattia con cui convive da anni: «È un problema serio, che affligge il 2% della popolazione!» Enrica Bonaccorti figlio morto e violenze subite: le confessioni privatissime Enrica Bonaccorti è stata sposata con Daniele ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 14 aprile 2021) Ospite di “Oggi è un altro giorno”, il programma di Raiuno condotto da Serena Bortone, è stata oggitv e radiofonica, paroliera e attrice italiana. La 71enne ha avuto una vita privata piuttosto movimentata: non soltanto da un punto di vista sentimentale. Laè stata vittima, ad esempio, è stata vittima di abusi da bambina. leggi anche l’articolo —>e la malattia con cui convive da anni: «È un problema serio, che affligge il 2%popolazione!»: le confessioni privatissimeè stata sposata con Daniele ...

Advertising

zazoomblog : Enrica Bonaccorti la figlia Verdiana Pettinari: “Il mio premio più bello” - #Enrica #Bonaccorti #figlia #Verdiana - Oriettagobbigm1 : @altrogiornorai1 Brava ENRICA BONACCORTI...!!SPLENDIDA la sua ' LONTANAZA' Ho anche scoperto con Piacere che e' vi… - rudylegh : #OggiEUnAltroGiorno la #Bortone ha in studio Enrica #Bonaccorti e non le fa raccontare di quando stava per sposare #RenatoZero ???? - altrogiornorai1 : RT @paola_marr: Che brava che era, ed è, Enrica Bonaccorti. #OggiEUnAltroGiorno - falcions85 : enrica bonaccorti è un volto rassicurante e una miniera di conoscenze, aneddoti e ricordi. meriterebbe spazio, anch… -