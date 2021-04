Enrica Bonaccorti da giovane, le [FOTO] bollenti infuocano il web: “Meravigliosa…” (Di mercoledì 14 aprile 2021) Chiunque abbia vissuto la propria adolescenza nel corso degli anni Novanta non può fare a meno di ricordare Non è la Rai. Il programma, che ha lanciato volti del calibro di Ambra Angiolini, Claudia Gerini, Antonella Elia, per citarne alcune, è stato uno dei cult intramontabili del nostro piccolo schermo. Al timone della prima stagione, … L'articolo Enrica Bonaccorti da giovane, le FOTO bollenti infuocano il web: “Meravigliosa…” proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 14 aprile 2021) Chiunque abbia vissuto la propria adolescenza nel corso degli anni Novanta non può fare a meno di ricordare Non è la Rai. Il programma, che ha lanciato volti del calibro di Ambra Angiolini, Claudia Gerini, Antonella Elia, per citarne alcune, è stato uno dei cult intramontabili del nostro piccolo schermo. Al timone della prima stagione, … L'articoloda, leil web: “” proviene da Velvet Gossip.

Advertising

zazoomblog : Enrica Bonaccorti la figlia Verdiana Pettinari: “Il mio premio più bello” - #Enrica #Bonaccorti #figlia #Verdiana - Oriettagobbigm1 : @altrogiornorai1 Brava ENRICA BONACCORTI...!!SPLENDIDA la sua ' LONTANAZA' Ho anche scoperto con Piacere che e' vi… - rudylegh : #OggiEUnAltroGiorno la #Bortone ha in studio Enrica #Bonaccorti e non le fa raccontare di quando stava per sposare #RenatoZero ???? - altrogiornorai1 : RT @paola_marr: Che brava che era, ed è, Enrica Bonaccorti. #OggiEUnAltroGiorno - falcions85 : enrica bonaccorti è un volto rassicurante e una miniera di conoscenze, aneddoti e ricordi. meriterebbe spazio, anch… -