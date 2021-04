Ennesimo strappo al Copasir: lasciano Urso (Fdi) e Vito (Forza Italia). Pressing sulla Lega per far dimettere Volpi da presidente (Di mercoledì 14 aprile 2021) L’Ennesimo strappo al Copasir si consuma nel giorno in cui a Palazzo San Macuto arriva per essere audito il prefetto Franco Gabrielli, sottosegretario con deLega all’intelligence. Da settimane il comitato parlamentare di controllo sui servizi segreti è al centro di uno scontro che da settimane ha spaccato il centrodestra: Fratelli d’Italia, unico partito rimasto all’opposizione del governo di Mario Draghi, rivendica la presidenza occupata dalla Lega con Raffaele Volpi. Due lettere arrivano al Senato e a Montecitorio, ai presidenti Elisabetta Casellati e Raffaele Fico. La prima la firma il vicepresidente del Comitato, Adolfo Urso, la seconda il berlusconiano Elio Vito, anche lui membro Copasir. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 14 aprile 2021) L’alsi consuma nel giorno in cui a Palazzo San Macuto arriva per essere audito il prefetto Franco Gabrielli, sottosegretario con deall’intelligence. Da settimane il comitato parlamentare di controllo sui servizi segreti è al centro di uno scontro che da settimane ha spaccato il centrodestra: Fratelli d’, unico partito rimasto all’opposizione del governo di Mario Draghi, rivendica la presidenza occupata dallacon Raffaele. Due lettere arrivano al Senato e a Montecitorio, ai presidenti Elisabetta Casellati e Raffaele Fico. La prima la firma il vicedel Comitato, Adolfo, la seconda il berlusconiano Elio, anche lui membro. ...

