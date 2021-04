Emre Can, un disastro: tra andata e ritorno rovina la Champions del Dortmund (Di mercoledì 14 aprile 2021) Emre Can l’ha combinata grossa nella doppia sfida di quarti di finale di Champions League che vedeva il suo Borussia Dortmund opposto al Manchester City, un disastro per gara: all’andata è di De Bruyne lo squillo che apre le marcature, ma l’azione di contropiede nasce da un errore grossolano del centrocampista tedesco di origine turca, Mahrez innesca il belga che avanza e serve Foden. L’inglese serve Mahrez sul secondo palo ma è troppo lungo, dunque il mancino rimette in mezzo per De Bruyne che fa 1-0 alla prima vera occasione per i Citizens. Questa sera l’ex Juventus tocca con la testa ma poi anche con il braccio e causa con un intervento abbastanza goffo un rigore, poi trasformato da Mahrez per il momentaneo 1-1 al 55?. La Champions League del Borussia Dortmund è ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 14 aprile 2021)Can l’ha combinata grossa nella doppia sfida di quarti di finale diLeague che vedeva il suo Borussiaopposto al Manchester City, unper gara: all’è di De Bruyne lo squillo che apre le marcature, ma l’azione di contropiede nasce da un errore grossolano del centrocampista tedesco di origine turca, Mahrez innesca il belga che avanza e serve Foden. L’inglese serve Mahrez sul secondo palo ma è troppo lungo, dunque il mancino rimette in mezzo per De Bruyne che fa 1-0 alla prima vera occasione per i Citizens. Questa sera l’ex Juventus tocca con la testa ma poi anche con il braccio e causa con un intervento abbastanza goffo un rigore, poi trasformato da Mahrez per il momentaneo 1-1 al 55?. LaLeague del Borussiaè ...

