Emre Can aiuta Guardiola: tabù semifinale sfatato. City contro Psg prima del Real Madrid (Di mercoledì 14 aprile 2021) Da un lato chi la Champions League l'ha vinta (Chelsea) e chi l'ha vinta un numero spropositato di volte (Real Madrid). Dall'altra chi il primo successo lo deve ancora firmare: Manchester City contro Paris Saint Germain, derby dei petroldollari e delle due nuove potenze del calcio europeo affacciate sul panorama da una decina di anni. Sufficienti per stravolgere il quadro del calcio continentale ma non per trionfare in Champions League. La semifinale tra Mbappé e de Bruyne va letta così, come l'occasione per cambiare la storia di un club. Pep Guardiola raggiunge la sua prima semifinale sulla panchina del Manchester City, sfatando il tabù dei quarti di finale nonostante la paura iniziale sul campo del Borussia Dortmund.

