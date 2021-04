Emissioni - La Francia boccia le proposte per lo standard Euro 7 (Di mercoledì 14 aprile 2021) Il settore automobilistico ha già espresso la propria contrarietà ai nuovi standard Euro 7, attualmente al centro di apposite trattative e consultazioni con le istituzioni Europee. L'associazione di categoria Acea ritiene, per esempio, che le proposte finora elaborate siano irrealizzabili e perfino dannose, mentre alcune Case, come l'Audi, hanno già anticipato lo stop allo sviluppo dei motori endotermici nel caso di via libera alle nuove disposizioni. I futuri standard, secondo molti, rischiano di determinare un addio prematuro e accelerato ai propulsori tradizionali e gravi ripercussioni, soprattutto occupazionali, su un settore ancora non pronto ad abbracciare completamente la transizione verso l'elettrico. E anche all'interno della politica Europea non mancano le voci contrarie a un ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 14 aprile 2021) Il settore automobilistico ha già espresso la propria contrarietà ai nuovi7, attualmente al centro di apposite trattative e consultazioni con le istituzionipee. L'associazione di categoria Acea ritiene, per esempio, che lefinora elaborate siano irrealizzabili e perfino dannose, mentre alcune Case, come l'Audi, hanno già anticipato lo stop allo sviluppo dei motori endotermici nel caso di via libera alle nuove disposizioni. I futuri, secondo molti, rischiano di determinare un addio prematuro e accelerato ai propulsori tradizionali e gravi ripercussioni, soprattutto occupazionali, su un settore ancora non pronto ad abbracciare completamente la transizione verso l'elettrico. E anche all'interno della politicapea non mancano le voci contrarie a un ...

