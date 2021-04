Emilia-Romagna stanzia 100.000 euro per sentieri di montagna (Di mercoledì 14 aprile 2021) BOLOGNA – In vista della prossima estate, l’Emilia-Romagna stanzia altri 100.000 euro per migliorare i sentieri per le escursioni in Appennino. Risorse che si aggiungono agli 80.000 euro già messi a disposizione alla fine dello scorso anno e che vanno a sostenere i lavori di ordinaria manutenzione compiuti dai Comuni montani. Leggi su dire (Di mercoledì 14 aprile 2021) BOLOGNA – In vista della prossima estate, l’Emilia-Romagna stanzia altri 100.000 euro per migliorare i sentieri per le escursioni in Appennino. Risorse che si aggiungono agli 80.000 euro già messi a disposizione alla fine dello scorso anno e che vanno a sostenere i lavori di ordinaria manutenzione compiuti dai Comuni montani.

