Emanuela Tittocchia e Manuela Ferrera a L’Isola dei Famosi | Biagio D’Anelli | “Sono preoccupato”

(Di mercoledì 14 aprile 2021)saranno le due prossime naufraghe dedei. Le due showgirl faranno presto il loro sbarco in Honduras e giàal centro del gossip da qualche giorno. Infatti, le due hanno un ex fidanzato in comune: si tratta di. Tra i tre per un periodo c’è … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Nelle prossime puntate dell'Isola dei Famosi 2021 sbarcheranno in Honduras sei nuovi naufraghi. Tra di loro anche la famosa attrice italiana, la quale ha deciso di mettersi in gioco e di trasformarsi in una naufraga. Diventerà una vera leader? Porterà scompiglio tra i protagonisti storici di quest'edizione dell'Isola? ...Le prossime puntate dell'Isola dei Famosi potrebbero regalare scintille, almeno sulla carta. Due future naufraghe, infatti, non si tollererebbero particolarmente. Si tratterebbe die Manuela Ferrera , delle quali ha parlato di recente l'ex gieffino Biagio D'Anelli tra le pagine del settimanale Nuovo Tv . Isola, scintille in vista tra due future naufraghe? ...Emanuela Tittocchia e Manuela Ferrera saranno le due prossime naufraghe de L’Isola dei Famosi. Le due showgirl faranno presto il loro sbarco in Honduras e già sono al centro del gossip da ...‘Isola dei Famosi’ Arrivano due naufraghe che si odiano e daranno vita a siparietti trash niente male. Nelle prossime puntate dell’Isola dei famosi nel cast entreranno ben s ...