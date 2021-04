Elite 4 su Netflix dal 18 giugno (Foto e trailer dei nuovi episodi) (Di mercoledì 14 aprile 2021) I nuovi personaggi di Elite Save the date. Netflix ha svelata la data di uscita di una delle produzioni europee più chiacchierate: Elite. Il quarto capitolo della serie spagnola, che mischia dramma adolescenziale e thriller, sarà disponibile a partire da venerdì 18 giugno.Un’attesa che già dura da oltre un anno, e che non è destinata a spegnersi nell’immediato, ma quantomeno i fedelissimi delle vicissitudini del prestigioso liceo spagnolo, Las Encinas, potranno far partire il loro personale countdown. La terza stagione era stata interamente pubblicata su Neflix il 13 marzo 2020. Poi, lo scorso agosto, le riprese bloccate – causa Coronavirus – per la quarta stagione. Nel frattempo, prima ancora del debutto del quarto capitolo, la serie è stata confermata, d’emblée, anche per una quinta stagione già ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 14 aprile 2021) Ipersonaggi diSave the date.ha svelata la data di uscita di una delle produzioni europee più chiacchierate:. Il quarto capitolo della serie spagnola, che mischia dramma adolescenziale e thriller, sarà disponibile a partire da venerdì 18.Un’attesa che già dura da oltre un anno, e che non è destinata a spegnersi nell’immediato, ma quantomeno i fedelissimi delle vicissitudini del prestigioso liceo spagnolo, Las Encinas, potranno far partire il loro personale countdown. La terza stagione era stata interamente pubblicata su Neflix il 13 marzo 2020. Poi, lo scorso agosto, le riprese bloccate – causa Coronavirus – per la quarta stagione. Nel frattempo, prima ancora del debutto del quarto capitolo, la serie è stata confermata, d’emblée, anche per una quinta stagione già ...

Advertising

Blusba : - TaePendragon : Sto pensando che giugno è veramente una data assurda per fare uscire una serie TV dopo il secondo anno consecutivo… - Robcommentary : Ma in che senso esce The Circle USA che io ho appena iniziato la seconda stagione di Elite NETFLIX IO HO UNA VITA… - VanityFairIt : A un anno dal debutto della terza stagione, Netflix ha annunciato che rilascerà il nuovo capitolo della serie spagn… - dwarixmarti : RT @nomefigocomeme: #EliteNetflix #Netflix Io che penso che io che penso a giugno che loro non esce e… -