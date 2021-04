Elisabetta II torna a lavoro | la vita ora senza Filippo | che era la sua «forza»

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 14 aprile 2021) A quasi 95 anni (li compirà il 21 aprile) Elisabetta II si trova ad affrontare il peso della corona senza avere al suo fianco il principe Filippo. Lui è stato «semplicemente la mia forza», come ha scritto la sovrana subito dopo la morte del marito nell’account Instagram ufficiale della famiglia reale. Ora Sua Maestà è sola. E come ha raccontato il figlio Andrea, «sente un vuoto enorme». Ma deve andare avanti. In un discorso fatto in occasione del suo ventunesimo compleanno, la regina aveva promesso ai sudditi che avrebbe regnato per tutta la vita: «Tutta la mia vita, breve o lunga che sia, sarà al servizio vostro e del nostro Paese». Ora che Filippo è morto non ha cambiato idea. «La regina non abdicherà mai», ha detto a People un anziano ex assistente reale. «Filippo non avrebbe mai voluto che venisse meno a un dovere che è un impegno a vita». Dunque la regina non tradirà i suoi sudditi. E «continuerà a fare quello che le riesce meglio: mantenere la calma e andare avanti». Sua Maestà lo ha già dimostrato. Prendendo parte al primo royal duty dopo la morte del marito: una piccola cerimonia, nel castello di Windsor, in onore del Lord Chamberlain Earl Peel, che è andato in pensione dopo quattordici al servizio di Sua Maestà.