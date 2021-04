Elisabetta Canalis | il volto noto della Tv | “Ero il suo stallone | mi ha rovinato”

Leggi su howtodofor

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Le loro foto a fine articolo. Non rinnega la storia di sette mesi avuta in passato con, ma, stando a quanto afferma, quell’avventura, a livello professionale, gli ha tolto qualcosa, seppure involontariamente. A parlare ai microfoni di ItaSportPress è stato Reginaldo Ferreira da Silva, calciatore trentasettenne con l’obiettivo di riportare il Catania in Serie B. L’ex attaccante brasiliano di Fiorentina, Treviso, Parma e Siena è conosciuto anche dai non tifosi di calcio per via di una storia d’amore di qualche mese con. Il giocatore e l’ex velina di “Striscia la notizia” sono stati insieme negli anni Duemila. A distanza di tempo, Reginaldo rievoca con piacere quella relazione. Ma c’è un ma: “Mi fa piacere quando si parlastoria con ...