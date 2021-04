Elettra Lamborghini la drastica decisione: “Dopo L’isola dei famosi sparirò” (Di mercoledì 14 aprile 2021) La drastica decisione di Elettra Lamborghini Insieme a Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini è l’opinionista della 15esima edizione de L’isola dei famosi. La ricca ereditiera nell’ultimo periodo era risultata positiva rimandando il suo debutto nel reality show di Canale 5. Recentemente la cantante ha rilasciato una lunga intervista al noto quotidiano nazionale Libero, dove ha confessato alcuni dei suoi progetti futuri. A grande sorpresa, l’ex giurata di The Voice Senior ha svelato che una volta terminata la trasmissione condotta da Ilary Blasi si allontanerà dalle scene, ovviamente non per sempre, ma per un un certo arco di tempo. Una rivelazione che sicuramente senza ombra di dubbio lascerà senza parole tutti i sostenitori della cantante ... Leggi su kontrokultura (Di mercoledì 14 aprile 2021) LadiInsieme a Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi,è l’opinionista della 15esima edizione dedei. La ricca ereditiera nell’ultimo periodo era risultata positiva rimandando il suo debutto nel reality show di Canale 5. Recentemente la cantante ha rilasciato una lunga intervista al noto quotidiano nazionale Libero, dove ha confessato alcuni dei suoi progetti futuri. A grande sorpresa, l’ex giurata di The Voice Senior ha svelato che una volta terminata la trasmissione condotta da Ilary Blasi si allontanerà dalle scene, ovviamente non per sempre, ma per un un certo arco di tempo. Una rivelazione che sicuramente senza ombra di dubbio lascerà senza parole tutti i sostenitori della cantante ...

