Elena Ferrante conquista Hollywood: Natalie Portman protagonista del film “I giorni dell’abbandono” (Di mercoledì 14 aprile 2021) ROMA – Dopo il successo de ‘L’Amica Geniale‘, Elena Ferrante mette a segno un altro colpo e vola a Hollywood. ‘I giorni dell’abbandono’, il secondo romanzo della misteriosa scrittrice, a oltre quindici anni dalla prima trasposizione sul grande schermo, torna in vita con una nuova versione cinematografica. Protagonista, dopo Margherita Buy nella pellicola diretta da Roberto Faenza, sarà questa volta nientemeno che Natalie Portman, anche produttrice del film. La pellicola, che racconta la storia di una moglie e madre abbandonata dal marito per una donna più giovane, è in pre-produzione. A scriverlo e dirigerlo è Maggie Betts, mentre Ferrante figura come produttore esecutivo. Leggi su dire (Di mercoledì 14 aprile 2021) ROMA – Dopo il successo de ‘L’Amica Geniale‘, Elena Ferrante mette a segno un altro colpo e vola a Hollywood. ‘I giorni dell’abbandono’, il secondo romanzo della misteriosa scrittrice, a oltre quindici anni dalla prima trasposizione sul grande schermo, torna in vita con una nuova versione cinematografica. Protagonista, dopo Margherita Buy nella pellicola diretta da Roberto Faenza, sarà questa volta nientemeno che Natalie Portman, anche produttrice del film. La pellicola, che racconta la storia di una moglie e madre abbandonata dal marito per una donna più giovane, è in pre-produzione. A scriverlo e dirigerlo è Maggie Betts, mentre Ferrante figura come produttore esecutivo.

