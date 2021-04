**Egitto: Fico, 'Italia vuole libertà Zaki, mozione su cittadinanza messaggio chiaro'** (Di mercoledì 14 aprile 2021) Roma, 14 apr. (Adnkronos) - Lo Stato Italiano "non smetterà di chiedere la liberazione di Patrick Zaki. Da questo punto di vista l'impegno del Parlamento sulla cittadinanza Italiana a Zaki rappresenta un messaggio chiaro e significativo". Lo scrive su Facebook il presidente della Camera, Roberto Fico. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 14 aprile 2021) Roma, 14 apr. (Adnkronos) - Lo Statono "non smetterà di chiedere la liberazione di Patrick. Da questo punto di vista l'impegno del Parlamento sullana arappresenta une significativo". Lo scrive su Facebook il presidente della Camera, Roberto

Ultime Notizie dalla rete : **Egitto Fico Zaki, gli autori della petizione su Change.org: richieste ascoltate ...Presidenti di Camera e Senato Fico e Casellati: "Serve una unione di intenti a livello politico che superi le divergenze e dia un segnale forte e dimostri una grande coesione, un gesto verso l'Egitto ...

**Egitto: Fico, 'Italia vuole libertà Zaki, mozione su cittadinanza messaggio chiaro'** Il Tempo Regeni: Fico, Egitto sappia che Stato italiano farà luce fino in fondo Le nuove testimonianze raccolte dalla procura di Roma sul caso di Giulio Regeni rappresentano un "segnale importantissimo. Sono un ...

Egitto: Fico, Stato italiano non smetterà di chiedere liberazione Zaki L'Egitto sappia lo Stato italiano "non smetterà di chiedere la liberazione di Patrick Zaki. Da questo punto di vista l'impegno del ...

