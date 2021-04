Edelman si ritira a 34 anni Con la leggenda Brady costruì il dominio dei Patriots

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Julian, per 12 stagioni ricevitore e bandiera dei New England, annuncia il ritiro. Il giocatore 34enne ha svolto un ruolo cruciale nella seconda metà del '' deiin Nfl ...

Advertising

mike_kato : RT @Le_Nfl: Rescinde e si ritira: 12 anni ai Patriots, 156 presenze totali, 19 nei playoff e tre Superbowl vinti. Lascia il football Julian… - leob77 : RT @Gazzetta_it: #Nfl #Edelman, il piccolo grande ricevitore dice stop @patriots - massimooriani : RT @Gazzetta_it: #Nfl #Edelman, il piccolo grande ricevitore dice stop @patriots - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #Nfl #Edelman, il piccolo grande ricevitore dice stop @patriots - Gazzetta_it : #Nfl #Edelman, il piccolo grande ricevitore dice stop @patriots -

Ultime Notizie dalla rete : Edelman ritira

La Gazzetta dello Sport

Nominato Mvp nel 53esimo Super Bowl,la scorsa stagione è rimasto vittima a un infortunio al ginocchio che ne ha condizionato la carriera. "Ho sempre detto che sarei andato finché le ruote ...Julian Edelman, per 12 stagioni ricevitore e bandiera dei New England Patriots, annuncia il ritiro. Il giocatore 34enne ha svolto un ruolo cruciale nella seconda metà del ‘dominio’ dei Patriots in Nfl ...I problemi cronici alle ginocchia costringono al ritiro l’mvp del Super Bowl 53, per anni la coperta di Linus di Brady a New England. Fisico minuto, ma un cuore enorme ...