“Ecco perché l’ho fatto”. Giulio Berruti, vaccinato a 36 anni: l’attore zittisce tutti ‘così’ (Di mercoledì 14 aprile 2021) Giulio Berruti al centro della polemica da giorni. Dopo che l’attore ha ricevuto il vaccino AstraZeneca contro il Covid – documentato con foto su Instagram – è praticamente scoppiata la bufera. Berruti ha solo 36 anni: perché è già stato vaccinato mentre tanti altri italiani, decisamente più anziani, sono ancora in attesa? Molti hanno accusato l’interprete dagli occhi di ghiaccio di essere stato privilegiato per via della sua relazione con Maria Elena Boschi, attualmente Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. L’ex concorrente di Ballando con le Stelle ha ricevuto la prima dose di vaccino contro il Covid perché medico. Berruti è infatti un dentista prima di essere un attore. Dopo aver ricevuto critiche su ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 14 aprile 2021)al centro della polemica da giorni. Dopo cheha ricevuto il vaccino AstraZeneca contro il Covid – documentato con foto su Instagram – è praticamente scoppiata la bufera.ha solo 36è già statomentre tanti altri italiani, decisamente più anziani, sono ancora in attesa? Molti hanno accusato l’interprete dagli occhi di ghiaccio di essere stato privilegiato per via della sua relazione con Maria Elena Boschi, attualmente Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. L’ex concorrente di Ballando con le Stelle ha ricevuto la prima dose di vaccino contro il Covidmedico.è infatti un dentista prima di essere un attore. Dopo aver ricevuto critiche su ...

Advertising

AzzolinaLucia : Gli insulti omofobi per questa foto dimostrano ancora una volta quanto sia lunga la strada per sconfiggere odio e d… - EleonoraEvi : Ho trovato casa?? Oggi aderisco a #EuropaVerde ecco perchè ?????? - sole24ore : ?? Arriva in Italia il #vaccino monodose #Johnson&Johnson. Ecco perché potrebbe dare una spinta decisiva alla campag… - sabribri1977 : RT @HANIA243474887: La coraggiosa barista di Chivasso (TO) che si sta opponendo da mesi alle chiusure CHIVASSO. Intervista esclusiva a Rosa… - Idl3 : RT @svirgola2: ecco perchè il mio patrone di casa tetesco non finisce più le sue vacanze in Italia nelle settordici case :/ di solito si fe… -

Ultime Notizie dalla rete : Ecco perché La storia di Alessio Gazzetto, scalatore con la Sclerosi Multipla: "Credere in sé stessi e dare il massimo" Poi ho iniziato a dirmi 'ok, se mi è successo è perché questa può essere un'occasione per me'. Ciò ... Ecco l'intervista completa: bi.me.

Marsala rischia la zona rossa fino al 3 Maggio, ecco perché Perché? Perché anche se in città ci sono timidi segnali positivi, e anche se il resto della provincia viaggia con numeri da 'zona bianca' (ogni mattina seguite la nostra diretta Facebook delle 10, '...

AstraZeneca, ecco i sintomi da tenere sotto controllo. Come cambia il bugiardino e informazioni... ilmattino.it Poi ho iniziato a dirmi 'ok, se mi è successo èquesta può essere un'occasione per me'. Ciò ...l'intervista completa: bi.me.anche se in città ci sono timidi segnali positivi, e anche se il resto della provincia viaggia con numeri da 'zona bianca' (ogni mattina seguite la nostra diretta Facebook delle 10, '...