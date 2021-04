Ecco i segreti della nuova puntata de Il Punto Zeta (Di mercoledì 14 aprile 2021) Colpo di scena durante la seconda puntata de Il Punto Z, condotto da Tommaso Zorzi. L’intervistato Francesco Oppini, interrompe il conduttore, prende la sua cartelletta e ribalta i ruoli. Oppini intervista Zorzi e gli chiede: «Chi secondo te, avrebbe meritato di vincere il Grande Fratello?», Zorzi risponde: «Stefania Orlando». Francesco Oppini rincara la dose e chiede a Zorzi se abbia fatto realmente pace con Giulia Salemi, ospite della prima puntata de Il Punto Z. Tommaso Zorzi risponde: «Al momento non ci siamo sentiti e non ho ripreso a seguirla su Instagram. Il conduttore, incalzato dalle domande di Francesco Oppini, in merito all’Isola dei Famosi dichiara: «La mia vincitrice è Valentina Persia». LEGGI ANCHE >>> Tris di ospiti per Zorzi Questi sono solo alcuni spunti di un’intervista ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 14 aprile 2021) Colpo di scena durante la secondade IlZ, condotto da Tommaso Zorzi. L’intervistato Francesco Oppini, interrompe il conduttore, prende la sua cartelletta e ribalta i ruoli. Oppini intervista Zorzi e gli chiede: «Chi secondo te, avrebbe meritato di vincere il Grande Fratello?», Zorzi risponde: «Stefania Orlando». Francesco Oppini rincara la dose e chiede a Zorzi se abbia fatto realmente pace con Giulia Salemi, ospiteprimade IlZ. Tommaso Zorzi risponde: «Al momento non ci siamo sentiti e non ho ripreso a seguirla su Instagram. Il conduttore, incalzato dalle domande di Francesco Oppini, in merito all’Isola dei Famosi dichiara: «La mia vincitrice è Valentina Persia». LEGGI ANCHE >>> Tris di ospiti per Zorzi Questi sono solo alcuni spunti di un’intervista ...

Advertising

abruzzo4foodies : RT @StradadeiParchi: Vacanze: 10 buoni motivi per scegliere l'Abruzzo ?? Scopri tutti i segreti di questa terra unica #abruzzo #13aprile htt… - MeteoWeb_eu : Gli Hunza, che vivono nel Pakistan del Nord, sono il popolo più longevo del pianeta. Ecco i loro segreti - - SaraLailee : RT @vogue_italia: Questa stagione torna di moda il trench di pelle ?? Ecco i segreti per indossarlo come Rosie Huntington-Whiteley, secondo… - PaoloMauri78 : Non solo #stealth. Uno dei velivoli più segreti dell'#Usaf è un derivato militare di un Boeing 737. Ecco a cosa ser… - gordon07079382 : RT @vogue_italia: Questa stagione torna di moda il trench di pelle ?? Ecco i segreti per indossarlo come Rosie Huntington-Whiteley, secondo… -

Ultime Notizie dalla rete : Ecco segreti Siege Survival Gloria Victis Provato: la resistenza ai tempi del Medioevo Terminata la fase iniziale, ecco che si apre il resto della storia presentata dall'opera. La nostra ... con gli sviluppatori ben attenti a fornirci il pretesto che, nel Medioevo, i passaggi segreti che ...

Come truccarsi con l'arrivo del caldo Scopriamo insieme che cosa fare per non avere un make - up pensate ed una pelle stressata! Ecco ... Ora che conosci questi piccoli segreti, non dovrai far altro che affidarti ad un buon brand per il tuo ...

Accessori estate 2021: gli zoccoli ecco i segreti per abbinarli con ogni tipo di look Corriere della Sera Da Gianciale a Latella, ecco i "segreti" di Ert Ho visto che i giornali locali, specie laGazzetta di Modena (dell'11 aprile) ha molto stigmatizzato il comportamento di Ert-Emilia Romagna Teatro per quanto riguarda la scelta del nuovo direttore. Lo ...

Ecco i segreti della nuova puntata de Il Punto Zeta Colpo di scena durante la seconda puntata de Il Punto Z, condotto da Tommaso Zorzi. L’intervistato Francesco Oppini, interrompe il conduttore, prende la sua cartelletta e ribalta i ruoli. Oppini ...

Terminata la fase iniziale,che si apre il resto della storia presentata dall'opera. La nostra ... con gli sviluppatori ben attenti a fornirci il pretesto che, nel Medioevo, i passaggiche ...Scopriamo insieme che cosa fare per non avere un make - up pensate ed una pelle stressata!... Ora che conosci questi piccoli, non dovrai far altro che affidarti ad un buon brand per il tuo ...Ho visto che i giornali locali, specie laGazzetta di Modena (dell'11 aprile) ha molto stigmatizzato il comportamento di Ert-Emilia Romagna Teatro per quanto riguarda la scelta del nuovo direttore. Lo ...Colpo di scena durante la seconda puntata de Il Punto Z, condotto da Tommaso Zorzi. L’intervistato Francesco Oppini, interrompe il conduttore, prende la sua cartelletta e ribalta i ruoli. Oppini ...