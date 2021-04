“Ecco cosa voglio da te”. Samantha Curcio, la delusione a UeD e scatta la richiesta ‘hot’ al corteggiatore (Di mercoledì 14 aprile 2021) Samantha Curcio è stata la protagonista della puntata di Uomini e Donne. Ad animare la sua avventura sul trono classico è la storia con Alessio Ceniccola. I due hanno avuto una discussione infuocata e quando gli animi sembravano essersi rasserenati l’esterna di Samantha con Bohdan riaccende l’astio del corteggiatore. Samantha Curcio non riesce a fidarsi di Alessio Ceniccola, soprattutto dopo che i suoi colleghi tronisti le hanno fatto notare che il giovane trascorre il tempo in studio ad osservare le loro corteggiatrici. Samantha è davvero arrabbiata: dopo il confronto con Bohdan, si sarebbe aspettata che Alessio Ceniccola avrebbe voluto vederla in camerino. E, invece, è accaduto il contrario: è stata lei ad averlo rincorso. Alessio e Samantha hanno ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 14 aprile 2021)è stata la protagonista della puntata di Uomini e Donne. Ad animare la sua avventura sul trono classico è la storia con Alessio Ceniccola. I due hanno avuto una discussione infuocata e quando gli animi sembravano essersi rasserenati l’esterna dicon Bohdan riaccende l’astio delnon riesce a fidarsi di Alessio Ceniccola, soprattutto dopo che i suoi colleghi tronisti le hanno fatto notare che il giovane trascorre il tempo in studio ad osservare le loro corteggiatrici.è davvero arrabbiata: dopo il confronto con Bohdan, si sarebbe aspettata che Alessio Ceniccola avrebbe voluto vederla in camerino. E, invece, è accaduto il contrario: è stata lei ad averlo rincorso. Alessio ehanno ...

