È morto Bernie Madoff, il finanziere Usa re delle truffe (Di mercoledì 14 aprile 2021) Il famigerato truffatore Bernie Madoff è morto all'età di 82 anni. Ex banchiere e finanziere, Madoff è passato alle cronache come l'ideatore della più grande frode sugli investimenti nella storia degli Stati Uniti, uno schema Ponzi grazie al quale ha derubato decine di migliaia di persone fino a 65 miliardi di dollari. Madoff stava scontando una pena di 150 anni presso un carcere centro di assistenza carceraria federale nella Carolina del Nord, dove era in cura per una malattia renale terminale. Madoff era stato arrestato l'11 dicembre 2008, dopo che i suoi due figli lo avevano consegnato alla polizia.Si dichiarò colpevole nel 2009 per un piano che secondo gli investigatori era iniziato nei primi anni '70 e che lo aveva portato a truffare fino a 37.000 persone in 136 ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 14 aprile 2021) Il famigerato truffatoreall'età di 82 anni. Ex banchiere eè passato alle cronache come l'ideatore della più grande frode sugli investimenti nella storia degli Stati Uniti, uno schema Ponzi grazie al quale ha derubato decine di migliaia di persone fino a 65 miliardi di dollari.stava scontando una pena di 150 anni presso un carcere centro di assistenza carceraria federale nella Carolina del Nord, dove era in cura per una malattia renale terminale.era stato arrestato l'11 dicembre 2008, dopo che i suoi due figli lo avevano consegnato alla polizia.Si dichiarò colpevole nel 2009 per un piano che secondo gli investigatori era iniziato nei primi anni '70 e che lo aveva portato a truffare fino a 37.000 persone in 136 ...

