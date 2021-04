È in arrivo il calendario per le riaperture, dice la ministra Gelmini (Di mercoledì 14 aprile 2021) «Credo che già questa settimana definiremo il cronoprogramma per le riaperture. Perché dobbiamo procedere. Con cautela, per evitare di commettere errori e dover richiudere, ma man mano che il tasso di contagi diminuisce e le vaccinazione coprono i più fragili dobbiamo riaprire. A breve il Cts inserirà proprio il dato sulle vaccinazioni tra i criteri di valutazione per il passaggio delle regioni da un colore all’altro». La ministra degli Affari regionali Mariastella Gelmini a Repubblica annuncia l’arrivo di un calendario per le settimane in avanti, indicando maggio come mese chiave per le riaperture. Ora, spiega la ministra di Forza Italia, «ci sono tutte le condizioni per liberare il Paese da questa morsa». A giorni «sarà convocata la cabina di regia per definire le ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 14 aprile 2021) «Credo che già questa settimana definiremo il cronoprogramma per le. Perché dobbiamo procedere. Con cautela, per evitare di commettere errori e dover richiudere, ma man mano che il tasso di contagi diminuisce e le vaccinazione coprono i più fragili dobbiamo riaprire. A breve il Cts inserirà proprio il dato sulle vaccinazioni tra i criteri di valutazione per il passaggio delle regioni da un colore all’altro». Ladegli Affari regionali Mariastellaa Repubblica annuncia l’di unper le settimane in avanti, indicando maggio come mese chiave per le. Ora, spiega ladi Forza Italia, «ci sono tutte le condizioni per liberare il Paese da questa morsa». A giorni «sarà convocata la cabina di regia per definire le ...

