Dybala | nuova foto con la fascia di capitano | l’addio si allontana?

Paulo Dybala ha appena cambiato la propria immagine del profilo di Instagram: che sia un indizio di mercato? Dybala sì, Dybala no. Il rinnovo con la Juventus non arriva e i rumors di mercato si fanno sempre più insistenti, vedi l'interessamento del PSG. Nel frattempo però il numero dieci bianconero prova a lanciare un indizio sui suoi profili social. Questa mattina infatti la Joya ha modificato la propria immagine del profilo di Instagram: la nuova foto lo rappresenta girato di spalle con la sua dieci e soprattutto la fascia da capitano. Di certo l'amore per la Vecchia Signora non è mai stato nascosto, nonostante alcuni screzi con la società. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVENTUS SU JUVENTUS NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

