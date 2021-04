Dybala mette una foto con la fascia da capitano | indizio social?

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Il futuro di Pauloalla Juventus è ancora appeso ad un filo. Il contratto è in scadenza a giugno 2022 e ancora nessun passo in avanti sul rinnovo è stato fatto. Per il numero 10 sarà certamente un’estate che lo vedrà protagonista in un modo o nell’altro sul mercato. Il giocatore, intanto, su Instagram pensa sempre in bianconero, postando come nuova immagine profilo unain cui indossa ladadella Juve. Unsul futuro? Tra qualche mese sapremo.: Instagram personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Paulo Dybala insieme alla compagna Oriana Sabatini e i loro due cani si sono recati su un piccolo campo da calcio. In questa occasione, il numero 10 della Juventus ha voluto mettere alla prova la ...
La Juventus, dopo una stagione non esaltante, scandaglia il mercato in cerca di rinforzi soprattutto nel reparto offensivo dove la permanenza di Dybala è ...