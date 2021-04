Due settimane alla presentazione del Recovery Plan italiano: la tabella di marcia per la vera missione di Mario Draghi (Di mercoledì 14 aprile 2021) La necessità che più di ogni altra ha convinto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a chiamare in causa l’ex governatore della Banca centrale europea, Mario Draghi, è la stesura del Recovery Plan italiano, il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) necessario per utilizzare i 191 miliardi di euro stanziati per l’Italia con il Next Generation EU (Ngeu). Sul fondo per la ripresa post-pandemia sono riposte tutte le speranze di rilancio e modernizzazione dell’economia italiana, ma il successo del Recovery Fund non è una certezza, nemmeno a fronte di un programma approvato dalle istituzioni dell’Unione europea: se nei prossimi cinque anni i governi italiani non riusciranno a rispettare gli obiettivi concordati nel Pnrr, l’Italia riceverà meno fondi del previsto, e i ... Leggi su open.online (Di mercoledì 14 aprile 2021) La necessità che più di ogni altra ha convinto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a chiamare in causa l’ex governatore della Banca centrale europea,, è la stesura del, il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) necessario per utilizzare i 191 miliardi di euro stanziati per l’Italia con il Next Generation EU (Ngeu). Sul fondo per la ripresa post-pandemia sono riposte tutte le speranze di rilancio e modernizzazione dell’economia italiana, ma il successo delFund non è una certezza, nemmeno a fronte di un programma approvato dalle istituzioni dell’Unione europea: se nei prossimi cinque anni i governi italiani non riusciranno a rispettare gli obiettivi concordati nel Pnrr, l’Italia riceverà meno fondi del previsto, e i ...

