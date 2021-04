Drusilla Gucci | rivelazione choc dopo l’Isola | ‘Ecco quanto sono arrivata a pesare’

Advertising

GiuseppeporroIt : Drusilla Gucci rivela il motivo per cui ha rifiutato di restare su Playa Esperanza: c’entra il suo peso (FOTO)… - zazoomblog : Drusilla Gucci prima e dopo L’isola dei Famosi: “Peso 43 kg” - #Drusilla #Gucci #prima #L’isola - StraNotizie : Drusilla Gucci prima e dopo L’isola dei Famosi: “Peso 43 kg” - angeliquepoison : #isola Chi è #StefaniaGucci, la madre di #DrusillaGucci a L’Isola dei Famosi - angeliquepoison : RT @angeliquepoison: #isola #Drusilla #collezionistadiossa ?? Isola dei Famosi, Drusilla Gucci eliminata: 'Peso 43 chili, sono un ammasso di… -

Ultime Notizie dalla rete : Drusilla Gucci

Approfondisci Isola dei Famosi 2021, la puntata di giovedì 15 aprile non sarà in diretta: accade per la prima volta, cosa succede al televoto: è lei la nuova eliminata dell'Isola dei ...false - - > Leggi Anche 'Isola dei Famosi', eliminataParlando di Valentina, Fariba confessa: 'Prima mi sorrideva e faceva l'amica', spiegando al compagno d'avventura di averla trovata ...Dopo un mese di permanenza all’Isola dei Famosi Drusilla Gucci ha espressamente chiesto di fare ritorno a casa, manifestando in particolare dei problemi per la mancanza di cibo. Prima del suo ingresso ...Stando ad alcune indiscrezioni, durante la breve permanenza in Honduras il modello indiano avrebbe cercato un approccio con Lodo ...