Drusilla Gucci prima e dopo L’isola dei Famosi | “Peso 43 kg”

(Di mercoledì 14 aprile 2021)un mese è stata eliminata dadeiperdendo al televoto contro Andrea Cerioli e quando le è stata data la possibilità di restare su Playa Esperanza con le altre eliminate (Elisa Isoardi, Vera Gemma e Miryea Stabile) ha gentilmente rifiutato. “Quando sono sbarcata qua credevo di resistere due giorni, sono arrivata ad un mese, ora non ce la faccio più sono arrivata al mio limite fisico:43 kg sono un ammasso di ossa, non ho energie e passo le mie giornate sdraiata come una larva. Non credevo di arrivare fino a questo punto, torno a casa” – poi rivolge un messaggio a sua mamma – “Mamma, se mi apri la porta torno a casa, prepara la cena”., ecco perché ha partecipato adei ...

La puntata dell' Isola dei Famosi 2021 andate in onda ieri, 12 aprile, lancia molti spunti di cui discutere oggi nel salotto di Pomeriggio 5 . Uno di questi è l'uscita di. Tra gli ospiti in studio c'è anche il Visconte Guglielmotti , protagonista qualche settimana fa del gossip del presunto due di picche ricevuto in passato proprio da Barbara D'Urso . ...Il popolare cantante infatti, è stato tirato in ballo da qualche tempo per via di una presunta simpatia per, l'ultima eliminata dall'Isola dei Famosi. Barbara d'Urso e il debole per ...Isola 2021, ottava puntata: Roberto Ciufoli, Valentina Persia e Fariba in nomination. Drusilla Gucci eliminata. Scontro tra i naufraghi e Brando Giorgi, quest'ultimo vince la prova leader e si salva ...Isola dei Famosi, Marco Maddaloni su Ubaldo Lanzo: “Dice le cose in faccia”. (Lanostratv) Prima dell'uscita definitiva, Drusilla Gucci ha rifiutato la possibilità di restare su Playa Esperanza al ...